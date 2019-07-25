КНДР запустила два неустановленных снаряда — СМИ

Как минимум в одном случае речь шла о запуске снаряда малой дальности

Фото: AFP

КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По его данным, пуски был произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря в 05:34 по местному времени в 05:57соответственно. По имеющейся информации, снаряды пролетели около 430 км. В КНШ сообщили, что "отслеживают ситуацию" и сохраняют боеготовность.

Агентство AFP со ссылкой на источник из числа официальных лиц США сообщает, что как минимум в одном случае речь шла о запуске снаряда малой дальности.

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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