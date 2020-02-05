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В Сингапуре выписан первый пациент, инфицированный коронавирусом

5 февраля, 04:54

35-летний гражданин КНР, житель города Ухань, полностью здоров

/ Фото: Getty Images

Первый пациент, полностью вылеченный от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, был выписан из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура. Об этом пишет газета The Straits Times.

"35-летний гражданин КНР, житель города Ухань, полностью здоров, на протяжении последних трех дней его анализы не показали наличие вируса", — рассказал директор департамента медицинского обслуживания Минздрава Кэннет Мак. "Мы полностью уверены, что мужчина больше не является носителем вируса", — добавил чиновник.

По его словам, "ни один из 24 пациентов, у кого был подтвержден подобный диагноз не находится в отделении интенсивной терапии". Как рассказал главный научный сотрудник Минздрава Тан Чох Чуань, "при лечении некоторых используются противовирусные препараты, например Ритонавир, которые в том числе предназначены во время лечебного курса для ВИЧ-инфицированных".

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Ранее сообщалось, что в Китае страшной смертью умер мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин из-за коронавируса.

Такжекитайские власти наказали доктора, который первым забил тревогу из-за коронавируса.

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А в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Сингапур вирус болезни коронавирус

Источник: ТАСС

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