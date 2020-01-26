Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

Коронавирус распространяется: в Канаде зафиксировали первый случай болезни

26 января, 09:57

Недавно канадец вернулся в Торонто из китайского Уханя

REUTERS/Aly Song

REUTERS/Aly Song

В Канаде зафиксировали первый случай коронавируса. Заболевание обнаружили у 50-летнего мужчины, который недавно вернулся в Торонто из китайского Уханя. Об этом пишет Insider.

Как написал источник, мужчине стало плохо, когда он прибыл в Канаду, и 22 января он обратился к врачам за помощью. Медики, которые приехали на вызов к пациенту, были одеты в специальную защитную одежду.

Коронавирус врачи подтвердили уже в субботу, 25 января. Установили диагноз у больного мужчины после того, как в больнице провели специальный анализ. Исследование показало положительный результат.

Реклама

Сейчас состояние пациента стабильное, его разместили в отдельной палате медицинского центра Саннибрук.

В тренде
"Думаете, американцам не безразлична Украина?": вопрос о Йованович взбесил Помпео
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Напомним, в Китае зафиксирована еще одна жертва смертельного коронавируса. Теперь число погибших вследствие болезни достигло 42 человек. На территории Китая зафиксировали более 1,3 тысячи случаев заражения инфекцией, а по всему миру заболели более 1,4 тысячи человек.

Кроме того, в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус . Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.

Также мы рассказывали, как избежать вируса и что делать в случае инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Канада Китай заболевание коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробностиДругие страны
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
Иран не отдает Украине
Иран не отдает Украине "черные ящики" сбитого "Боинга": в Тегеране назвали причинуДругие страны
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофеУкраина
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...