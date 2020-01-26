Коронавирус распространяется: в Канаде зафиксировали первый случай болезни

Недавно канадец вернулся в Торонто из китайского Уханя

REUTERS/Aly Song

В Канаде зафиксировали первый случай коронавируса. Заболевание обнаружили у 50-летнего мужчины, который недавно вернулся в Торонто из китайского Уханя. Об этом пишет Insider.

Как написал источник, мужчине стало плохо, когда он прибыл в Канаду, и 22 января он обратился к врачам за помощью. Медики, которые приехали на вызов к пациенту, были одеты в специальную защитную одежду.

Коронавирус врачи подтвердили уже в субботу, 25 января. Установили диагноз у больного мужчины после того, как в больнице провели специальный анализ. Исследование показало положительный результат.

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Сейчас состояние пациента стабильное, его разместили в отдельной палате медицинского центра Саннибрук.

Напомним, в Китае зафиксирована еще одна жертва смертельного коронавируса. Теперь число погибших вследствие болезни достигло 42 человек. На территории Китая зафиксировали более 1,3 тысячи случаев заражения инфекцией, а по всему миру заболели более 1,4 тысячи человек.

Кроме того, в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус . Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.

Также мы рассказывали, как избежать вируса и что делать в случае инфицирования.

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