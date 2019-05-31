Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Куба может сыграть важную роль в преодолении кризиса в Венесуэле

31 мая, 00:06

Оттава и Гавана должны обсудить продолжающийся кризис в Венесуэле и вместе найти пути его преодоления

Фото: AFP

Правительство Кубы может сыграть важную роль в преодолении кризиса в Венесуэле. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом в Оттаве.

"Во время дискуссий в рамках Группы Лимы мы поняли, что Куба может потенциально сыграть позитивную роль в будущей стабилизации ситуации в Венесуэле, поэтому Канада работает с Кубой в этом направлении", — сказал Трюдо. Он также подчеркнул, что у Оттавы и Вашингтона разные подходы к отношениям с Гаваной, но при этом все три страны объединены целью "восстановить демократию в Венесуэле, создать условия для мира, стабильности и процветания венесуэльского народа".

15 мая глава МИД Канады Христя Фриланд перед поездкой на Кубу заявила, что Оттава и Гавана должны обсудить продолжающийся кризис в Венесуэле и вместе найти пути его преодоления. Канада входит в число стран, ранее поддержавших венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, объявившего себя 23 января исполняющим обязанности президента Венесуэлы. 3 мая от государств, входящих в Группу Лимы (Канады, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили), последовало заявление о необходимости привлечь Гавану как союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро к поиску решения кризиса в стране. Мадуро, считающего, что в Венесуэле американцами была инспирирована попытка государственного переворота, поддерживают, в частности, Куба, Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Никарагуа.

7 мая Гавана выразила готовность оказать помощь в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, если соответствующая просьба поступит от президента Мадуро. В начале мая президент США Дональд Трамп допустил снятие санкций с Кубы, если она сделает "правильные шаги" и откажется от сотрудничества с Венесуэлой, иначе Гавану ждет ужесточение рестрикций.

Ранее лидер оппозиции Хаун Гуайдо заявил, что встреча между представителями властей Венесуэлы и оппозицией, которая прошла в Осло, "завершилась без достижения соглашения".

В распространенном заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы "продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" для Боливарианской Республики.

28 мая стало известно, что представители правительства Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло.

Первый раунд состоялся 16 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Венесуэла, Канада, Трюдо, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Куба может сыграть важную роль в преодолении кризиса в Венесуэле". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Венесуэльская оппозиция не собирается отказываться от борьбы за власть в стране

Вчера, 05:59

Рассматриваются все возможности для того, чтобы вернуть Венесуэле демократию и свободу

Гуайдо заявил, что в Венесуэле продолжатся уличные протесты

Вчера, 05:18

Гуайдо заявил, что соглашения между властями и оппозицией не было достигнуто

Мадуро заявил о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Вчера, 04:22

Стороны тайно вели переговоры несколько месяцев и сейчас сели за стол переговоров в Норвегии

Пенс провел телефонные переговоры с Гуайдо

Вчера, 01:29

Америка будет продолжать поддерживать Венесуэлу

Гуайдо опроверг прогресс в переговорах с властями Венесуэлы

Вчера, 00:08

Встреча завершилась без достижения соглашения

Венесуэльские власти и оппозиция достигли прогресса на переговорах в Норвегии

29 мая, 23:44

Стороны решили искать согласованное конституционное решение

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Савченко «скрутили» в центре Киева: «Пришла в советской форме»

Зеленский не будет участвовать в торжествах в Нормандии

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»

ЧП в самолете на пути в Киев: переполох попал на камеру

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

29 мая, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Кот, проглотивший осу, стал звездой Сети

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Стало известно, как женщина выглядела 1400 лет назад
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь