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Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%

Сегодня, 04:19

Обменный курс в настоящее время равен 4,1 тыс. боливаров за доллар

Фото: AFP

Доллар США за день подорожал на 23% по отношению к венесуэльскому боливару. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Центрального банка южноамериканской страны. Установленный им официальный обменный курс в настоящее время равен 4,1 тыс. боливаров за доллар, что почти на 800 боливаров больше, чем в понедельник. Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров — около 4,3 доллара по новому курсу.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег доллар, Венесуэла, кризис, курс, ситуация

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ТАСС

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