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Лидер Северной Кореи призвал нанести удар по силам, которые используют санкции для "удушения КНДР"

Сегодня, 02:36

Ким Чен Ын заявил, что враждебные силам заблуждаются о силе санкций

Фото: AFP
Лидер Северной Кореи призвал нанести удар по силам, которые используют санкции для "удушения КНДР" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4c4/e57/5c74c4e57e466.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4c4/e57/5c74c4e57e466.jpg Другие страны Ким Чен Ын заявил, что враждебные силам заблуждаются о силе санкций

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын призвал сорвать планы враждебных сил, применяющих санкции для удушения народной республики. По данным южнокорейского агентства Ренхап, такое заявление лидер КНДР сделал в ходе состоявшейся в Пхеньяне 10 апреля пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК).

"Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться", — приводит агентство слова Ким Чен Ына. Он также заявил, что такие действия "лишь подтверждают правильность проводимой правительством политики опоры на собственные силы", при которой национальная экономика должна быть самодостаточной и опираться на собственные технологии и ресурсы.

Председатель Госсовета КНДР подчеркнул, что "самодостаточная национальная экономика является фундаментом для развития социализма и определит будущее революции".

Ранее центральная газета КНДР "Нодон синмун" сообщала, что из-за продолжающегося режима международных санкций республика столкнулась с самыми большими экономическими трудностями за всю свою историю. При этом издание призвало граждан страны проявить силу духа и не сдаваться перед нажимом внешних сил.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег КНДР, санкции, Ким Чен Ын, Северная Корея

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Источник:

ТАСС

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