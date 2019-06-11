Лукашенко намерен разогнать Гидрометцентр из-за неправильных прогнозов

Лукашенко отметил, что в лучшем случае прогноз погоды, который дают синоптики, совпадает наполовину

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Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен работой Белгидромета и пригрозил "разогнать" их. Об этом передает местное агентство БЕЛТА.

"С ними надо что-то делать: их надо либо разгонять, или привести в чувство. В лучшем случае в какой-то день (у них-ред.) 50-70% правдивости прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", – заявил Лукашенко.

По его словам, он ориентируется на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие часы.



"Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", – рассказал Лукашенко.

Стоит отметить, что в украинском Гидрометцентре уверяют на все 100%, что в ближайшие дни сохранится знойная погода. Дневная температура воздуха в Украине достигнет до +35 градусов.

Напомним, что Украину накрыл знойный фронт с юга, который принес повышение температуры, а также почти отступили дожди – мокро будет всего в нескольких областях.

в последние дни в Украине во многих областях бушевала непогода – были обильные ливни, грозы, шквалы, в некоторых областях были масштабные подтопления территорий. В то же время, как сообщали новости "Сегодня", очевидцы сняли на видео сильный град под Житомиром:

В то же время начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала в комментарии сайту "Сегодня", как жара отразится на урожае "хлеба". Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист.

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