Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Лукашенко намерен разогнать Гидрометцентр из-за неправильных прогнозов

11 июня, 15:58

Лукашенко отметил, что в лучшем случае прогноз погоды, который дают синоптики, совпадает наполовину

Фото: Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен работой Белгидромета и пригрозил "разогнать" их. Об этом передает местное агентство БЕЛТА.

"С ними надо что-то делать: их надо либо разгонять, или привести в чувство. В лучшем случае в какой-то день (у них-ред.) 50-70% правдивости прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", – заявил Лукашенко.

По его словам, он ориентируется на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие часы. 

"Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", – рассказал Лукашенко. 

Стоит отметить, что в украинском Гидрометцентре уверяют на все 100%, что в ближайшие дни сохранится знойная погода. Дневная температура воздуха в Украине достигнет до +35 градусов.  

Напомним, что Украину накрыл знойный фронт с юга, который принес повышение температуры, а также почти отступили дожди – мокро будет всего в нескольких областях.

в последние дни в Украине во многих областях бушевала непогода – были обильные ливни, грозы, шквалы, в некоторых областях были масштабные подтопления территорий. В то же время, как сообщали новости "Сегодня", очевидцы сняли на видео сильный град под Житомиром:


В то же время начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала в комментарии сайту "Сегодня", как жара отразится на урожае "хлеба". Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, увольнение, Беларусь, прогноз погоды, гидрометцентр

Вы сейчас просматриваете новость " Лукашенко намерен разогнать Гидрометцентр из-за неправильных прогнозов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

БЕЛТА

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптик предупредила, что в среду температура воздуха в тени достигнет +35 градусов

Сегодня, 15:44

Наталья Диденко посоветовала пить больше воды и забыть про сырые суши

В Украину пришла жара до +34: синоптики уточнили, где еще ждать дождей

Сегодня, 09:13

Несмотря на повышение температуры воздуха, местами еще будет мокро и даже с грозами

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Смолов отжег о выбежавшей болельщице

6 привычек, которые программируют на бедность

Украинцы стремительно стареют: что происходит

Украинская ответочка России

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Как желатин спасает наши суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь