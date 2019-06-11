Синоптик предупредила, что в среду температура воздуха в тени достигнет +35 градусов
Наталья Диденко посоветовала пить больше воды и забыть про сырые суши
В среду, 12 июня, дневная температура воздуха в Украине достигнет до +35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
А вот ночью температура немного спадет.
"Ближайшей ночью можно дышать, гулять и весело бить комаров – в Украине +17 – +23 градуса", – написала Диденко в своем фейсбуке.
Кроме того, возможны отдельные дожди с грозами на западе, севере и в Винницкой области.
"Правда, их масштаб и распространение уменьшаются, жара испаряет влагу, поэтому дожди вероятны только кое-где", – отметила Наталья.
В восточных областях, южной части и в большинстве центральных областей - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность.
В Киеве обещают до +33, осадки маловероятны.
"Далее – снова жара, доминировать будет сухой воздух", – написала Диденко.
Также синоптик посоветовала украинцам двигаться медленно, мыться и мыть фрукты, забыть на время о сырых суши, стихийных свежих грибах.
"Пусть живут компоты, вода, мороженое, кабачки, лен, хлопок, шелк, батист, дополнительные места со свежей водой для кота. Защищайте детей и цветы от прямого солнца", - отметила Диденко.
Напомним, что Украину накрыл знойный фронт с юга, который принес повышение температуры, а также почти отступили дожди – мокро будет всего в нескольких областях.
в последние дни в Украине во многих областях бушевала непогода – были обильные ливни, грозы, шквалы, в некоторых областях были масштабные подтопления территорий. В то же время, как сообщали новости "Сегодня", очевидцы сняли на видео сильный град под Житомиром:
В то же время начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала в комментарии сайту "Сегодня", как жара отразится на урожае "хлеба". Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист.
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