Лукашенко рассказал об угрозе локальных конфликтов и вспомнил про Украину

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сегодня в мире существует опасность расширения региональных конфликтов. Об этом на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкекеаявил президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявлял, что готов ввести миротворцев на Донбасс.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко отметил, что существует тенденция роста протестного движения и массовых беспорядков в ряде стран, в том числе и благополучных. А региональные вооруженные конфликты остаются одним из основных источников политических, военных и террористических угроз, нелегальной миграции, незаконного транзита оружия.

Как отметили в пресс-службе, в этом контексте Лукашенко упомянул и о ситуации в Украине, где на Донбассе уже пятый год продолжается российская агрессия.

"Беларусь приветствовала наметившийся прогресс в вопросах исполнения минских соглашений и начало конструктивного диалога в рамках трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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Ранее Лукашенко заявил о начале "разбора завалов" в отношениях с Украиной.

Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко объяснял, что нужно для окончания войны на Донбассе. В своей речи он четко дал понять, что у России с Украиной настоящий конфликт.

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Кроме того, президент Беларуси считает, что конфликт на Донбассе – это тест и для Европы. Он призвал европейцев больше участвовать в его урегулировании.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до июня 2019 года составило до 13 000 человек, в Украине называют цифру в 14 000. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские лица, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – пророссийские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек (более 7000 гражданских лиц) получили ранения во время вооруженного конфликта.

В свою очередь в Минобороны Украины отмечали, что за пять лет войны российскими оккупантами было убито более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.

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