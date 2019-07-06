Мадуро анонсировал новости о выходе из кризиса в Венесуэле
Мадуро добавил, что намерен учредить постоянную структуру для диалога о примирении
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на следующей неделе поступят хорошие новости, касающиеся выхода из политического кризиса в стране.
"На следующей неделе будут хорошие новости", – заявил он в ходе выступления на военном параде в Каракасе по случаю Дня независимости Венесуэлы.
Мадуро добавил, что намерен учредить "постоянную структуру для диалога о примирении", но не объяснил подробно, что это такое.
Также он призвал к диалогу венесуэльскую оппозицию, добивающуюся его ухода от власти. "Я призываю к диалогу, потому что люблю Венесуэлу и верю в ее блестящее будущее", – сказал президент.
Напомним, что в мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. МИД последней по итогам этих контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.
Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.
В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.
Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.
Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.
Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.
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