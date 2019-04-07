Мадуро назвал новые источники атак на системы электроснабжения Венесуэлы

По его словам, "атаки шли из Чили и Колумбии при поддержке правительства США"

Фото: AFP

Мадуро назвал новые источники атак на системы электроснабжения Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/737/ce3/5c5737ce3af61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/737/ce3/5c5737ce3af61.jpg 2019-04-07T03:06:00+03:00 Другие страны По его словам, "атаки шли из Чили и Колумбии при поддержке правительства США"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаки на систему энергоснабжения страны велись не только из США, но и из ряда стран Латинской Америки. Об этом он объявил выступая на митинге в Каракасе 6 апреля, сообщает Noticias.



"Были получены новые результаты расследования, которые говорят о внедрении вируса в компьютерные системы Венесуэлы", − отметил Мадуро.

По его словам, "атаки шли из Чили и Колумбии при поддержке правительства США".



"Мы, как я говорил, доказали в расследовании, что атаки шли из Хьюстона, Чикаго. Мы открыли новые источники: кибернетические атаки, направленные на разрушение системы электроснабжения венесуэльского народа, шли из Чили и Колумбии при поддержке правительства США", − подчеркнул Мадуро.

Напомним, что в Венесуэле а последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на прошлой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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