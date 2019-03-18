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Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку

Сегодня, 03:26

Цель реструктуризации — "защитить Родину Боливара и Чавеса от любой угрозы"

Николас Мадуро
Николас Мадуро. Фото: AFP
Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/273/cef/5c6273cef1284.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/273/cef/5c6273cef1284.jpg Другие страны Цель реструктуризации — «защитить Родину Боливара и Чавеса от любой угрозы»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве. Об этом в воскресенье сообщила исполнительный вице-президент Делси Родригес в своем "Твиттере".

"Президент Николас Мадуро обратился ко всей исполнительной ветви власти с просьбой уйти в отставку с целью глубокой реструктуризации деятельности правительства", — написала она.

Родригес также добавила, что цель реструктуризации — "защитить Родину Боливара и Чавеса от любой угрозы".

Ранее власти Венесуэлы заявили о полном восстановлении электроснабжения в стране, но в стране не исключают новых атак на энергосистему

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, отставка, правительство, Мадуро, Гуайдо

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