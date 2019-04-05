Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Мадуро уверяет, что власти восстановили водоснабжение на 60% территории страны

Сегодня, 05:17

Работают все системы по перекачке и очистке воды

Фото: Getty Images
Мадуро уверяет, что власти восстановили водоснабжение на 60% территории страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/79d/015/5c579d015331f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/79d/015/5c579d015331f.jpg Другие страны Работают все системы по перекачке и очистке воды

Власти Венесуэлы восстановили водоснабжение, перебои с которым начались из-за массовых отключений электроэнергии, на 60% территории страны. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Все системы по перекачке и очистке воды работают, и было восстановлено снабжение на 60% территории страны", — написал он. "Постепенно мы нормализуем снабжение во всей стране", — добавил Мадуро.

Напомним, что в Венесуэле а последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на прошлой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Венесуэла, водоснабжение, Мадуро, элекроэнергия

Вы сейчас просматриваете новость " Мадуро уверяет, что власти восстановили водоснабжение на 60% территории страны". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Сегодня, 04:27

Взрыв нефтепровода произошел в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики

США заставят российских военных уйти из Венесуэлы – Помпео

Вчера, 15:30

Вашингтон четко дал понять Москве, что США готовы сделать все необходимое

Россия может отправить в Венесуэлу больше военных

Вчера, 14:41

В МИД Венесуэлы заявили, что российские военные миссии будут находится в стране длительный период времени

Приход США или расстрел Гуайдо – как разрешится конфликт в Венесуэле

Вчера, 12:07

По словам эксперта, кризис в Венесуэле закончится не так, как все ожидают

В Венесуэле суд начал уголовный процесс против Гуайдо

Вчера, 06:25

Ранее он был лишен парламентской неприкосновенности

США разместили гуманитарную помощь для Венесуэлы на острове Кюрасао

3 апреля, 21:16

В МИД РФ призвали власти Кюрасао не допускать "использования территории острова в качестве опорного пункта для очередной западной авантюры"

В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Колесников: Бойко помог Порошенко выйти во второй тур выборов

Неформатные жены знаменитостей. Фото

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

В Украине активизировался новый вид “охоты” на детей

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

В марте пенсии увеличатся не у всех: кто получит по-старому
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

7 историй игроков, оказавшихся за решеткой: уголовники футбола

Путин серьезно ошибся с Крымом: в России объяснили, что произошло

7 продуктов, которые можно есть на ночь