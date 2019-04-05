Мадуро уверяет, что власти восстановили водоснабжение на 60% территории страны
Работают все системы по перекачке и очистке воды
Власти Венесуэлы восстановили водоснабжение, перебои с которым начались из-за массовых отключений электроэнергии, на 60% территории страны. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Все системы по перекачке и очистке воды работают, и было восстановлено снабжение на 60% территории страны", — написал он. "Постепенно мы нормализуем снабжение во всей стране", — добавил Мадуро.
Напомним, что в Венесуэле а последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.
Отключения продолжились и на прошлой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.
Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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