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Массовые протесты в Чили: число погибших возросло до 18 человек

24 октября, 08:01

Протестующие уже добились от власти обещания выполнить их требования

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

В Чили в результате массовых акций протестов погибли 18 человек. Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на данные чиновников. Ранее мы писали о 15 погибших.

Отметим, что участники массовых акций в Чили добились от власти обещания выполнить требования, которые звучали на митингах. Президент Себастьян Пиньера пообещал провести реформы, повысить пенсии и снизить тарифы на электроэнергию. Кроме того, государство будет частично покрывать расходы граждан на лечение.

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Напомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Чили полторы недели назад после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

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Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / Фото: Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

Акции сопровождались поджогами и мародерством – в частности, демонстранты нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

В связи со сложившейся ситуацией президент Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, в частности в Консепсьоне и Вальпараисо. Кроме того, глава государства отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

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Чили протесты погибшие беспорядки

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