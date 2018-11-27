Мексика направила дипломатическую ноту США

Сегодня, 03:43

Власти Мексики призвали Вашингтон расследовать использование оружия со стороны США в сторону Мексики

фото AFP
фото AFP

Министерство иностранных дел Мексики направило дипломатическую ноту США с требованием расследовать применение оружия против мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу.

"МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана – Сан-Диего", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Власти Мексики призвали Вашингтон расследовать использование оружия со стороны США в сторону Мексики.

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Напомним, 25 ноября сотни мигрантов атаковали заградительные сооружения на границе Мексики и США. Американские пограничники применили слезоточивый газ.

Ранее газета "Милитари таймс" со ссылкой на источники в вашингтонской администрации сообщила о том, что Белый дом разрешил размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

Как уже сообщалось, члены первой волны "каравана" достигли границы США еще 14 ноября.

Мы также писали, что развертывание войск на границе с Мексикой может обойтись американским налогоплательщикам в 42-110 млн долларов.
Мексика, США, граница, слезоточивый газ, караван мигрантов
Источник:

"Сегодня"

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