Мешает созданию вакцины: американский сенатор обрушился с критикой на Китай

По словам политика, Китай не хочет, чтобы США создали препарат первыми

Китай саботирует создание вакцины от нового коронавируса на Западе. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Рик Скотт.

"Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее", – рассказал политик.

Сенатор отметил, что китайские власти не хотят, чтобы Штаты создали вакцину первыми, так как являются "противником американцев и, думаю, демократии во всем мире". Кроме того, по его словам, если КНР и создаст вакцину раньше других, он не будет ею делиться.

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Ранее мы сообщали, что в Китае, который обвиняют в искусственном создании нового коронавируса, опровергли версию о том, что источником возникновения COVID-19 является рынок морепродуктов в Ухане. О том, что известная теория ложная, заявили китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Также напомним, что ранее Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус, но после "окончания эпидемии".

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