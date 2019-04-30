Министр обороны Венесуэлы согласился с тем, что Мадуро должен уйти — Белый дом

США считают происходящие в Венесуэле события потенциально переломным моментом

Джон Болтон. Фото: AFP.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и ряд других ключевых фигур властей Венесуэлы согласились с тем, что президент Николас Мадуро должен уйти в отставку. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник в ходе брифинга для журналистов в Белом доме.

"Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес — все они согласились, что Мадуро должен уйти", — заявил он.

Также Болтон заявил, что США считают происходящие в Венесуэле события потенциально переломным моментом в плане перехода власти в стране в руки оппозиции.

"Это, очевидно, очень серьезная ситуация, президент [США Дональд Трамп] в течение дня следит за ней буквально каждую минуту, и это делают также его советники. Мы сейчас рассматриваем это как потенциально переломный момент в усилиях народа Венесуэлы, направленных на то, чтобы восстановить свободу, и мы полностью это поддерживаем", — сказал он.

Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности заявил, что Соединенные Штаты призывают президента Венесуэлы Николаса Мадуро учитывать в случае применения силы против оппозиции, что Вашингтон рассматривает все варианты ответных действий.

"Как я уже говорил, все варианты действий рассматриваются, я не буду углубляться в детали. Но стоит вспомнить, что в самом начале, три месяца назад, мы говорили, что для Мадуро и тех, кто поддерживает его, будет очень большой ошибкой использовать силу против ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы очень серьезно относились к этому тогда и точно так же относимся сейчас", — сказал он.

Накануне председатель парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале "финального этапа" отстранения от власти Николаса Мадуро в Венесуэле. Гуайдо прибыл на базу ВВС в Каракасе вместе с военными.

Перед тем Гуайдо опубликовал видео, на котором выступал в окружении военных и призвал армию присоединиться к протестам против Мадуро. Сторонники Гуайдо намерены провести массовую акцию протеста 1 мая.

Напомним, 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

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