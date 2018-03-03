Многодетная мать, попавшая в тюрьму в Таиланде: ТОП-5 фактов о Насте Рыбке

Анастасия Вашукевич, оказавшаяся многодетной матерью, оказалась в тюрьме и просит политического убежища в США, власти Таиланда собираются подать на нее в суд

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, как белорусская блогерша Настя Рыбка, после видео-расследования Александра Навального, стала известной во всем мире.

Ведущая секс-тренингов оказалась многодетной матерью

Настя Рыбка открыла неожиданную правду о личной жизни и семье. Оказалось, что блогерше 28 лет, она родилась в белоруском Бобруйске, и у нее трое детей. Все они – от разных отцов. Настя признавалась, что в родном селе под Бобруйском у нее есть сын, который живет с отцом. Также выяснилось, что у "охотницы" есть еще и две дочери. Одна проживает там же, где и ее сын, вторая – в США.

Арест в Таиланде

26 февраля тайская полиция прибыла в один из отелей поздно вечером и обнаружила там 43 российских туристов обоих полов, ожидающих секс-тренинга. Туристы сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 16 тыс. грн) за участие в тренинге, на котором их должны были научить доводить секс-партнёров до оргазма. После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат. Десять инструкторов были доставлены в полицейский участок. Среди десяти задержанных в Паттайе – секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Анастасия Рыбка (Вашукевич).

Угрозы российским депутатам

Оказавшись в тюрьме, Рыбка, опубликовала на своей странице в социальной сети видеоролик, в котором она предлагает американской прессе сведения о контактах российских депутатов и президента США Дональда Трампа, а также его бывшим главой предвыборного штаба Полом Манафортом. До этого она не была готова говорить со СМИ из США, однако теперь она готова и на это.

Мольба о политическом убежище в США

Спустя всего несколько дней, Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Настя Рыбка, задержанные в Таиланде, за проведение нелегального секс-тренинга, написали письмо в консульство Соедининных Штатов, в котором они просят политического убежища. В письме они утверждают, что обладают очень важной информацией для США и их жизни находятся в опасности.

Обвинения в порче международного имиджа Таиланда

Несколько дней назад стало известно, что полиция Таиланда собирается подать в суд на группу россиян, среди которых Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ее "секс-наставник". Задержанная группа нанесла ущерб репутации Таиланда в мире. Об этом заявила спикер полиции Паттайи Критсана Паттаначароен. Теперь полиция вынуждена преследовать иностранцев, которые нарушают закон или визовые правила.