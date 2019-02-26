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Мощное землетрясение на юго-западе Китая: в регионе приостановили добычу газа

Сегодня, 08:05

Из-за действия стихии погибли по крайней мере два человека

Фото: Pixabay
Мощное землетрясение на юго-западе Китая: в регионе приостановили добычу газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c1/023/5c46c102369fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c1/023/5c46c102369fe.jpg Другие страны Из-за действия стихии погибли по крайней мере два человека

В уезде Жунсянь провинции Сычуань на юго-западе Китая из-за землетрясений приостановили добычу шельфового газа. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам главы уездной администрации Чжэн Сяоцин, за последние несколько дней в регионе зафиксировали три землетрясения магнитудой более 4 баллов. Власти не исключают, что подземные толчки произошли из-за активной добычи углеводородов.

Кроме того, из-за одного из землетрясений в регионе погибли два человека, еще 12 – получили ранения и травмы. Тогда подземные толчки зафиксировали вблизи города Цзыгун. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

Напомним, не так давно в Азербайджане произошло землетрясение с магнитудой 5,3 балла. Из-за стихии пострадали по меньшей мере три человека. Пострадавшие были госпитализированы.

Также ранее у Соломоновых островов в Тихом океане произошли два землетрясения. Магнитуда первого землетрясения составила 5,7 баллов, а второго – 5,9.

Кроме того, мы сообщали, что у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии находился в 29 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо, население которого составляет более 148 тысяч человек. Кроме того, ранее мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией.

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Тег газ, Китай, землетрясение, добыча газа

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Источник:

ТАСС

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