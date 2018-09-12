Мощное землетрясение произошло у берегов Кипра

Сегодня, 21:34

Толчки ощущались по всей территории Кипра, в том числе в столице страны, Никосии

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой более 5,5 произошло в среду у побережья Республики Кипр. Об этом сообщил Кипрский геологический департамент, – передает ТАСС.

По его данным, землетрясение произошло на расстоянии более 100 км от города Полис. Вместе с тем, толчки ощущались по всей территории Кипра, в том числе в столице страны, Никосии.

По предварительным данным кипрской полиции, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, жертвами землетрясения на японском острове Хоккайдо стали 44 человека, 660 получили ранения. Такие обновленные данные озвучил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Землетрясение магнитудой, по различным данным, от 6,6 до 6,7 временно парализовало воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение с префектурой, вызвав серьезные нарушения электроснабжения.

К настоящему моменту еще около 2,5 тыс. человек находятся в центрах, организованных для эвакуированных из опасных районов жителей острова, где сошедшие сели разрушили целые деревни.

Также мы писали, что Иран снова всколыхнуло мощное землетрясение.

Напомним, четыре землетрясения магнитудой от 4,0 произошли в штате Оахака на юге Мексики
Кипр, землетрясение, толчки, подземные толчки

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