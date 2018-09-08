Мощные землетрясения сколыхнули Китай и Филиппины: фото и видео

Сообщений о жертвах и разрушениях пока нет

Мощное землетрясение всколыхнуло Китай в субботу, 8 сентября, в юго-западной провинции Юньнань. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

"Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 10:31 в субботу в уезде Моцзян города Пуэр провинции Юньнань на юго-западе Китая. Местные жители ощутили сильные толчки, многие выбежали на улицу", – говорится в сообщении.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 11 километров, их ощутили также жители высотных домов в Куньмине в 270 километрах от уезда Моцзян.

На опубликованных пользователями соцсетей фото видно, что от толчков землетрясения продукты в супермаркетах упали на землю.

Также, в субботу, 7 сентября, на Филиппинах произошло два землетрясения на острове Минданао. Об этом сообщили Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Первое землетрясение произошло на глубине 10 км магнитудой 6,1 и стало вторым по величине на Филиппинах. Новые подземные толчки магнитудой 3,6 произошли через два часа.

В сообщениях ведомств говорится, что они не ожидают дальнейших подземных толчков, как и повреждений в результате этого землетрясения.

Сообщений о жертвах после землетрясений в Китае и Филиппинах пока нет.

Ранее в Японии на острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Его эпицентр находился в 26 км от города Титосе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 31 км. Жертв землетрясения продолжают искать. Поисковики вместе с собаками обследуют завалы. На утро субботы, 8 сентября, количество жертв увеличилось до 30 человек.

Также появились появились фото землетрясения в Японии, на которых видно разрушенные здания и вздыбленный асфальт. Подземные толчки спровоцировали оползни в ряде населенных пунктов в Японии, нарушив электроснабжение, железнодорожное и авиасообщение.



