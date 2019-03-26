На юге Израиля снова звучат сирены воздушной тревоги

При посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие

Фото: AFP

На юге Израиля снова звучат сирены воздушной тревоги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a8a/3eb/5c9a8a3ebf937.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a8a/3eb/5c9a8a3ebf937.jpg 2019-03-26T22:25:00+02:00 Другие страны При посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие

Армия обороны Израиля во вторник вечером, 26 марта, засекла запуск ракеты из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Сообщается о срабатывании на юге Израиля сирен воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что при посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие по принципу "тишина встречается тишиной", прекратив при этом обмениваться ракетными обстрелами

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.

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