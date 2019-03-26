Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На юге Израиля снова звучат сирены воздушной тревоги

Сегодня, 22:25

При посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие

Фото: AFP
На юге Израиля снова звучат сирены воздушной тревоги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a8a/3eb/5c9a8a3ebf937.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a8a/3eb/5c9a8a3ebf937.jpg Другие страны При посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие

Армия обороны Израиля во вторник вечером, 26 марта, засекла запуск ракеты из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Сообщается о срабатывании на юге Израиля сирен воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что при посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие по принципу "тишина встречается тишиной", прекратив при этом обмениваться ракетными обстрелами

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Израиль, сектор Газа, ракета

Вы сейчас просматриваете новость " На юге Израиля снова звучат сирены воздушной тревоги". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы можем сделать намного больше": Нетаньяху озвучил планы Израиля по сектору Газа

Сегодня, 16:51

Нетаньяху принял решение сократить свой визит в США из-за резкого обострения ситуации

Израиль и сектор Газа выбрали шаткое перемирие, но готовы к войне

Сегодня, 14:14

ЦАХАЛ готов ответить на новую агрессию из сектора Газа, поэтому возле анклава остаются войска и военная техника

Израиль ответил на ракетные обстрелы из сектора Газа: поражены 15 целей

Сегодня, 07:32

За ночь из сектора Газа были выпущены 30 ракет

Аннексия территории запрещена: в Канаде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Сегодня, 02:48

Но Канада "остается непоколебимым другом Израиля"

В Израиле снова зазвучали сирены тревоги: система ПРО засекла снаряды

Сегодня, 02:27

Противоракетная система "Железный купол" перехватила несколько снарядов

ЕС призвал Палестину прекратить ракетные обстрелы в секторе Газа

Сегодня, 01:00

ЕС также призвал к деэскалации ситуации и максимальной сдержанности

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Из-за похорон Началовой соцсети осудили российскую эстраду

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Сегодня, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой