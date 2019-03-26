На юге Израиля снова звучат сирены воздушной тревоги
При посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие
Армия обороны Израиля во вторник вечером, 26 марта, засекла запуск ракеты из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
Сообщается о срабатывании на юге Израиля сирен воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что при посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие по принципу "тишина встречается тишиной", прекратив при этом обмениваться ракетными обстрелами
Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.
Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.
Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.
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