Настя Рыбка заявила, что у нее есть доказательства вмешательства России в выборы в США

Сегодня, 01:24

Девушка призналась, что боится возвращаться а Россию и просит защиты у США

Фото: @nastya_rybka.ru
Фото: @nastya_rybka.ru

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), арестованная в феврале в Таиланде за проведение нелегальных секс-тренингов, вышла на связь с американскими журналистами, которым рассказала, что располагает аудиозаписью, которая может пролить свет на дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом пишет The New York Times.

Рыбка 5 марта сообщила корреспонденту издания, что готова поделиться аудиоматериалом с американской стороной в обмен на предоставление политического убежища. "Если США предоставят мне защиту, я расскажу все, что знаю, — сказала она. — Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной могут произойти странные вещи".

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По словам Рыбки, на сделанной летом 2016-го 16-часовой аудиозаписи люди, которых она отказалась назвать, обсуждают детали вмешательства России в президентские выборы в США.

Ранее 5 марта в американском посольстве в Минске заявили, что Рыбка, у которой есть гражданство Белоруссии, может претендовать лишь на статус беженки в Соединенных Штатах, так как политическое убежище можно получить, лишь находясь на территории страны.

Напомним, 26 февраля тайская полиция прибыла в один из отелей поздно вечером и обнаружила там 43 российских туриста обоих полов, ожидающих секс-тренинга. Туристы сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 16 тыс. грн) за участие в тренинге, на котором их должны были научить доводить секс-партнеров до оргазма. После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат. Десять инструкторов были доставлены в полицейский участокСреди десяти задержанных в Паттайе – секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Анастасия Рыбка (Вашукевич). 

Также несколько дней назад стало известно, что полиция Таиланда намерена подать в суд на группу россиян, среди которых Анастасия Вашукевичи и ее "секс-наставник". Задержанная группа нанесла ущерб репутации Таиланда в мире.
США, доказательства, выборы в США, вмешательство России, Настя Рыбка
Источник:

Lenta.ru

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