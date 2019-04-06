Норвегия переходит на электрокары, а Грузия вооружается: ТОП-5 новостей мира

Откровения Барака Обамы и тайна спонсоров Усамы Бин Ладена

Фото: Reuters.

Норвегия переходит на электрокары, а Грузия вооружается: ТОП-5 новостей мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/755/ad0/5ca755ad0a6f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/755/ad0/5ca755ad0a6f9.jpg 2019-04-06T15:24:00+03:00 Другие страны Откровения Барака Обамы и тайна спонсоров Усамы Бин Ладена

Россияне признали, что оккупация Крыма и испорченные отношения с Америкой ударили по привычному уровню жизни – и другие главные международные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Спонсоры бен Ладена украли у британских налогоплательщиков миллиарды

Банда выходцев из Азии похитила миллиарды фунтов у британских налогоплательщиков и тратила десятки миллионов на финансирование терроризма, в том числе лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, пишет The Sunday Times со ссылкой на документы полиции и спецслужб.

По словам издания, участники преступной организации базировались в Лондоне, Бирмингеме, на северо-западе Англии и в Шотландии. Более 20 лет они проворачивали различные финансовые махинации, в результате чего им удалось получить как минимум ₤8 млрд.

Порядка ₤80 млн группа отправила ячейкам "Аль-Каиды" в Пакистане и Афганистане. После чего эти деньги шли на поддержку "различной террористической активности", отмечается в статье.

Фото: AFP

Сумма, которую преступники похитили из казны Соединенного Королевства, почти в три раза превышает ежегодные расходы правительства на работу MI5, MI6 и британского Центра правительственной связи (GCHQ). Она сопоставима с суммой, которую государство каждый год тратит на охрану правопорядка в Англии и Уэльсе, обращает внимание The Sunday Times.

"Большая часть этих махинаций вела всего к нескольким семьям, которые совершали серьёзные организованные и целенаправленные атаки на любое агентство с очевидно слабой системой", — говорится в докладе следствия, который оказался в распоряжении The Sunday Times. В нем отмечается, что преступники слали деньги не только в Пакистан, "но и в Гонконг и Дубай".

После теракта 11 сентября 2001 года офицеры ЦРУ и MI6, разыскивающие бен Ладена в горной гряде, расположенной между Афганистаном и Пакистаном, наткнулись на несколько оставленных в спешке ноутбуков. Проанализировав жесткие диски, специалисты, к своему удивлению, обнаружили, что одним из ключевых источников дохода "Аль-Каиды" был бухгалтер из одного английского городка.

Грузия закупила ракетные комплексы Javelin и готовится к модернизации оборонки

Грузия получила партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория во время выступления в парламенте.

"Мы начали закупать современную противотанковую систему. Я хочу заявить с этой высокой трибуны, что мы уже полностью закупили систему Javelin и она доставлена в Грузию в полном объеме. Мы также выделили в этом году 23 млн лари и аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. Это приблизительно 50 млн лари", – заявил Леван Изория.

Стоит отметить, что президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке у США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Напомним, что спецпредставитель США Курт Волкер сообщил хорошую новость относительно Javelin для Украины. По его словам, американцы готовы к новым поставкам противотанкового оружия, а также и других видов вооружения.

Обама признался, что после ухода с президентского поста не знал, как приготовить кофе

Бывший президент США Барак Обама признался, что после ухода с поста главы Белого дома в 2017 году даже не знал, как работает кофейная машина.

"Я должен был сам себе готовить кофе. Я вообще не знал, как работает кофейная машина", — отметил Обама. Первый приготовленный им самим после ухода с высшего государственного поста в США кофе получился невкусным, признал Обама.

Касаясь президентства, он сравнил главу Белого дома с капитаном большого корабля.

"Можно не крутить руль, и внезапно он поворачивает в обратную сторону", — заметил Обама, занимавший пост президента США с 2009 по 2017 год.

Норвегия переходит на электрокары, которые впервые стали популярнее классических авто

В Норвегии продажи электромобилей впервые превысили продажи обычных автомобилей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление генсека Норвежской ассоциации электрического транспорта Кристины Бу.

По ее словам, 58,4% новых автомобилей, которые были проданы в стране в марте-2019, имели питание от батареи. Бу назвала эту цифру "исторически высокой".

Доля электрических автомобилей на рынке Норвегии в первые три месяца 2019 года составила 48,4% и, как ожидается, будет колебаться на уровне около 50% в течение всего года.

"Норвегия показывает всему миру, что электромобиль может заменить автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе, и быть важным вкладом в борьбу за снижение выбросов СО2", – сказала Бу.

Как известно, в Норвегии введены большие стимулы для увеличения продаж электрокаров. В частности, страна отказалась от больших импортных пошлин, регистрации и налогов для покупателей электромобилей. Их владельцы также не платят дорожные сборы и используют автобусные полосы в перегруженных центрах городов.

Льготы будут действовать до 2021 года. При этом к 2025 году все новые автомобили, продаваемые в стране, должны стать электрическими.

Аналогичные цели поставили перед собой также Великобритания и Франция, но там ориентируются на 2040 год. Украина также входит в число стран, в которых популярность электрокаров стремительно растет. Кроме частного, в стране развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей.

Россияне заметили, что аннексия Крыма ухудшила их уровень жизни

Большинство опрошенных россиян поддерживают аннексию Крыма, но признают, что действия Москвы ухудшили экономику страны, уровень жизни и отношения с США.

Об этом говорится в результатах опроса российской исследовательской организации "Левада-Центр", который опубликован на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам.

Большинство опрошенных (62%) продолжают поддерживать аннексию Крыма, а 46% считают, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (т.н. "ДНР" и "ЛНР") должны стать "независимыми".

При этом 58% уверены, что действия Москвы ухудшили экономику России, 64% – уровень жизни, а 78% – отношения с США.

Большинство опрошенных считают, что аннексия Крыма принесла больше пользы, чем вреда, однако за последний год их процент уменьшился: с 70% (март-2018) до 62% (март-2019).

На сайте также размещена инфографика, на которой указаны результаты аналогичного опроса в разные периоды, начиная с марта 2015 года.

Опрос в России был проведен в феврале 2019 года. Опрошены 1613 человек от 18 лет в восьми федеральных округах. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.

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