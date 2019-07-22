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Новой Зеландией "прокотилось" землетрясение

22 июля, 08:45

Землетрясение почувствовали около 4 тысяч человек.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Землетрясение магнитудой 3,9 на глубине в 7 км произошло в новозеландском Крайстчерче в 8:43 по местному времени в понедельник, 22 июля. Об этом сообщает GeoNet. 

Стоит отметить, что землетрясение почувствовали около 4 тысяч человек. Также сейчас продолжаются афтершоки, то есть повторные толчки, но уже меньшие по своей магнитуде. 

Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало. 

Кроме того, землетрясение произошло в пятницу в Афинах, вызвав панику среди населения. Магнитуда подземного толчка составила 5,1-5,3.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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Тег землетрясение, новая зеландия, толчки, магнитуда, разрушение

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