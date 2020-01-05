Обострение на Ближнем Востоке: коалиция во главе с США сообщила о важном решении по Ираку

Коалиция сосредоточится на защите военных баз, где расположены ее войска

Фото: U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle C. Talbot/Handout via REUTERS

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция приостановила подготовку в Ираке бойцов местных сил безопасности из-за обстрелов военных баз. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

"Неоднократные ракетные обстрелы последних двух месяцев, осуществляемые элементами (шиитской группировки) "Катаиб Хезболлах", привели к гибели представителей иракских служб безопасности и гражданина США. В результате мы теперь полностью привержены защите иракских баз, где размещены войска коалиции. Это ограничивает нашу способность проводить тренировки с партнерами и оказывать помощь в их операциях против террористической группировки "Исламское государство", поэтому мы приостановили эту деятельность", - отмечается в сообщении.

Ранее Североатлантический альянс сообщил, что приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии в связи с ростом нестабильности в стране после ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерала Касема Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

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Вооруженные силы Швеции и Дании также приостановили миссии своих военных инструкторов в Ираке. Шведская миссия прибыла на Ближний Восток по приглашению иракской стороны в августе 2015 года. Эксперты королевства – 70 солдат и офицеров, – в частности, проводят инструктаж в области оказания медпомощи, разминирования, химзащиты и других. Датские военнослужащие находятся в Ираке с 2014 года. По данным Министерства обороны страны, в настоящее время контингент состоит примерно из 130 человек.

Отметим, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" Касема Сулеймани предпримет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель, бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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