Обострение в Судане: Британия и Германия запросили заседание Совбеза ООН

Всеобщая федерация профсоюзов Судана призвала к свержению переходного Военного совета

Фото: AFP

Великобритания и Германия запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за обострения ситуации в Судане. Об этом сообщает агентство AFP.

Встреча должна состояться во вторник, 4 июня.

Ранее после попытки спецназа разогнать протестующих в столице Судана Хартуме Всеобщая федерация профсоюзов призвала к свержению переходного Военного совета.

Федерация призвала своих сторонников со всей страны "выйти на улицы, провести митинги, а также перекрыть все крупные дороги и порты".

Между тем ситуация в Хартума начала выходить из-под контроля. В столице и его городе-спутнике Омдурмане начались столкновения между силовиками и демонстрантами. Тысячи человек вышли на улицы, перекрыли дороги и мосты камнями и горящими покрышками.

Армия взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны.

Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

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