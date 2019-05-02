Обострение в Венесуэле: Генсек ООН призвал не применять силу против мирных демонстрантов
Гутерриш призвал все стороны сохранять максимальную сдержанность
На фоне акций протеста в Венесуэле, которые унесли жизни минимум двух человек, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти страны не применять силу против участников демонстраций.
"Генсек ООН повторяет свой призыв ко всем сторонам сохранять максимальную сдержанность и призывает не применять силовые меры, способные привести к гибели людей, против мирных демонстрантов", – сообщили СМИ со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжжарика.
Ранее мы писали о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с обострением ситуации в Венесуэле провел контакты с обеими сторонами гражданского конфликта.
Напомним, в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства задержаны не менее 83 человек. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.
В ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.
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