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Обострение в Венесуэле: Генсек ООН призвал не применять силу против мирных демонстрантов

2 мая, 08:40

Гутерриш призвал все стороны сохранять максимальную сдержанность

Фото: AFP

На фоне акций протеста в Венесуэле, которые унесли жизни минимум двух человек, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти страны не применять силу против участников демонстраций.

"Генсек ООН повторяет свой призыв ко всем сторонам сохранять максимальную сдержанность и призывает не применять силовые меры, способные привести к гибели людей, против мирных демонстрантов", – сообщили СМИ со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжжарика.

Ранее мы писали о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с обострением ситуации в Венесуэле провел контакты с обеими сторонами гражданского конфликта. 

Напомним, в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства задержаны не менее 83 человек. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.

В ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.

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Тег Венесуэла, ООН, призыв, сила, демонстранты, применение силы, Гутерриш

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Источник:

Интерфакс

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