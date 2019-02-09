Обрушение дома в Стамбуле: число жертв возросло до 17 человек

Прокуратура города начала расследование обстоятельств ЧП

Фото: AFP

Обрушение дома в Стамбуле: число жертв возросло до 17 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c1b/5fd/5c5c1b5fd33db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c1b/5fd/5c5c1b5fd33db.jpg 2019-02-09T12:18:00+02:00 Другие страны Прокуратура города начала расследование обстоятельств ЧП

В Стамбуле в результате обрушения жилого дома погибли 17 человек. Об этом заявил в субботу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Ранее мы сообщали о 15 жертвах ЧП.

"Число жертв обвала жилого дома в стамбульском районе Картал достигло 17", – рассказал он.

На данный момент причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

Отметим, что рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.

Ранее мы писали о том, что спасатели в Стамбуле обнаружили и достали пятилетнюю девочку Хавву Текгоз, которая провела под завалами 18 часов. Ее обнаружили по голосу. Кроме того, сообщалось подросток пережил двое суток под рухнувшим домом. Историю 16-летнего парня, который 45 часов провел под завалами здания, можно считать настоящим чудом.

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