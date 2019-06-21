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Около здания парламента в Тбилиси схлестнулись полиция и демонстранты

21 июня, 01:02

Полиция применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Фото: twitter.com/OlegPanfilov7

Сотрудники спецназа МВД Грузии и митингующие у здания парламента страны в центре Тбилиси перешли в открытое противостояние, в ходе которого слышны выстрелы. Об этом сообщает грузинский телеканал "Пирвели".

По данным СМИ, полиция применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Митингующие в свою очередь отступать не собираются и пытаются идти в наступление. Они используют все возможные предметы и сооружения, которые попадаются им под руку, в том числе баннеры и железные конструкции, а также закидывают полицейских бутылками.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и министра внутренних дел. Они попытались прорваться в здание законодательного органа. Позднее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

Позже было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

Ранее премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент

Тбилиси сейчас pic.twitter.com/FVTyqXhKWQ

— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) June 20, 2019

Напомним, ранее в грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку, из-за нежелания разместить в стране военную базу США.

Это посчитали проявлением пророссийской позиции Зурабишвили, а этого в Грузии не любят. Как и российских байкеров, колонну которых в апреле не пропустили через грузинскую границу.

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Тег Грузия, протест, парламент, полиция, митингующие

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Источник:

ТАСС

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