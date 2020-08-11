Українська
$ 27,6
32,47
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Она не могла такого сказать": у Тихановской объяснили ее заявление о победе Лукашенко

11 августа, 16:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Видеообращение оппозиционерки могло быть записано прямо в кабинете главы ЦИК Беларуси

Заявление о победе действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах было сделано его соперницей Светланой Тихановской не по собственной воле.

Реклама

Об этом, как сообщает Telegram-канал "Кулуары KYKY", заявила на брифинге 11 августа его доверенное лицо Ольга Ковалькова.

"Как человек, который с ней очень хорошо общается и много провел времени рядом, я уверена, что она не могла такого сказать. Она заявила, что победила на выборах", – утверждает Ковалькова.

При этом она не смогла ответить, оказывалось ли на Тихановскую давление, когда та зачитала с листка заявление, что "народ Беларуси сделал свой выбор".

Видео: TUT.by

Сама экс-кандидат в президенты ей об этом не сообщала, так как после вчерашнего визита в ЦИК с целью подать заявку на признание результатов выборов недействительными связь с ней оборвалась.

Реклама

"После этой встречи, учитывая, что все три дня мы находились постоянно вместе, она не села к нам в машину. После 19:00 связь со Светланой отсутствовала. Вчера вечером была освобождена Мария Мороз (глава штаба избирательного штаба Тихановской. – Ред.), о которой мы ничего не знали три дня. Я вчера с ней встретилась — и Светлана, и Мария покинули Беларусь. Белорусские власти вывезли их из страны", – утверждает Ковалькова.

Читайте также: "У Светланы не было выбора": стало известно, как Тихановская покинула Беларусь

В тренде
Беларусь будет другой: эксперт объяснил, почему Лукашенко придется договариваться

Она настаивает: решение сбежать в Литву было принято Тихановской под давлением властей, поскольку еще в 16:00 она этого делать не собиралась.

"Для команды ее решение уехать было неожиданным", – констатирует она.

Как утверждают в соцсетях, резонансное видеообращение Тихановской могло быть записано перед бегством из страны прямо в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. На снятых кадрах оппозиционерка сидит на диване, похожем на диван в офисе председательницы Центризбиркома.

Реклама

Стоит отметить, что ранее из Беларуси сбежала и Вероника Цепкало, которая после того, как ее мужу Валерию Цепкало отказали в регистрации на выборах, объединила свой штаб со штабом Тихановской. Ее муж уехал в Украину еще несколько недель назад.

Напомним, что после прошедших 9 августа президентских выборов ЦИК сообщил о победе действующего президента Александра Лукашенко, что спровоцировало массовые протесты по всей стране. Уже погиб как минимум один демонстрант.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Светлана Тихановская Выборы в Беларуси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять