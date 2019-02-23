Оппозиция Венесуэлы планирует доставить гумпомощь в страну через Колумбию

Вопрос с 200 тоннами гуманитарной помощи на границе с Бразилией пока остается не решенным

Фото: AFP

Оппозиция Венесуэлы планирует доставить гумпомощь в страну через Колумбию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/0f8/ad2/5c70f8ad27f3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/0f8/ad2/5c70f8ad27f3f.jpg 2019-02-23T09:40:00+02:00 Другие страны Вопрос с 200 тоннами гуманитарной помощи на границе с Бразилией пока остается не решенным

Оппозиция Венесуэлы в субботу, 23 февраля, планирует сделать все возможное, чтобы осуществить доставку в страну партий гуманитарной помощи из Корлумбии. Граница с Колумбией пока не перекрыта, а гумпомощь складирована в центрах приема в колумбийском городе Кукута и в соседнем бразильском городе Рорайма.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший президентом страны, с группой поддержки направился на границу с Колумбией принимать гуманитарный груз. Ожидается, что ему будут помогать волонтеры с обеих сторон границы.

Доставку планируется произвести, несмотря на отказ венесуэльских властей принимать эту гуманитарную помощь.

Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Не исключено, что такая же мера будет применена и на границе с Колумбией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Ранее в феврале на конференции по Венесуэле, которая состоялась в США, странам-донорам удалось собрать $100 млн на закупку гуманитарной помощи.

Напомним, в городе Боа-Виста на границе Бразилии и Венесуэлы скопилось около 200 тонн гуманитарной помощи. Это в основном продукты и медикаменты.

Как сообщалось, бойцами национальной гвардии Венесуэлы в пятницу, 22 февраля, применен слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон. Люди пытались разблокировать границу, но были атакованы силовиками Мадуро.

Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения

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