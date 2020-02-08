От коронавируса умерли американец и японец: что о них известно

А на круизном лайнере количество инфицированных подбирается к 70

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В китайском городе Ухань, откуда на весь мир распространился коронавирус 2019-nCoV, умерли первые иностранные граждане. Жертвами пневмонии стали американец и японец, сообщает The New York Times.

Американке, погибшей в Ухане, было 60, и до инфицирования коронавирусом у нее были и другие сложности со здоровьем. Информации о том, когда ее положили в больницу, нет.

Смерть своего гражданина также подтвердил МИД Японии, не сообщив детали. Известно лишь, что он был госпитализирован в больницу Уханя с подозрением на коронавирус, и умер от пневмонии.

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Ну а на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту рядом с Иокогамой, число людей, зараженных коронавирусом, достигло уже 64, то есть увеличилось на 3 человека. Их тоже отправили в больницы Японии. Всего проверку на возможное заражение прошли 279 человек из более чем 3 тысяч, находящихся на борту лайнера.

Количество умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом, на территории Китая выросло до 724. При этом 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели. Всего, по данным государственного комитета, на территории Китая зарегистрированы 31 774 случая заражения инфекцией.

В Украине эпидемия коронавируса уже спровоцировала панику: в стране резко стали дефицитом медицинские маски.

Подробности распространения болезни, онлайн-карту заражений и советы врачей читайте в нашем материале "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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