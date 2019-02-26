Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,65
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

От Мадуро массово сбегают военные: количество дезертиров выросло до почти трех сотен

Сегодня, 07:43

Военные из Венесуэлы после столкновений с демонстрантами на границе дезертируют и просят помощи у Колумбии

От Мадуро массово сбегают военные: количество дезертиров выросло до почти трех сотен Другие страны Военные из Венесуэлы после столкновений с демонстрантами на границе дезертируют и просят помощи у Колумбии

Число дезертировавших венесуэльских военных, которые укрываются в соседней Колумбии неумолимо растет. По официальным данным Минобороны Венесуэлы уже около 270 солдат и офицеров бежали от диктатуры Николаса Мадуро. Но количество дезертиров увеличивается. По неофициальным данным число дезертиров перевалило за 300, сообщает колумбийское миграционное ведомство.

Дезертировавшие полицейские и солдаты ищут защиты и помощи, поскольку 23 и 24 февраля противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось.

Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Напомним, что почти 5 тысяч венесуэльцев покидают родину ежедневно, а за границу выехали уже почти 3,5 миллиона человек. Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия – более 1,1 миллиона человек.

Сам Мадуро обвиняет США в намерении развязать войну в Южной Америке.

"Они пытаются породить кризис с целью политической эскалации, которая могла бы оправдать военное вторжение в Венесуэлу", – заявил глава страны в интервью американскому каналу ABC News.

По мнению Мадуро, США нацелены на венесуэльскую нефть, ради которой готовы "развязать войну". В Вашингтоне заявили о поддержке временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Ранее было известно о том, что 60 венесуэльских военнослужащих дезертировали и перешли через границу с этим латиноамериканским государством, приняв сторону оппозиции.

Напомним, что из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, Колумбия, граница, военные, дезертиры

Вы сейчас просматриваете новость " От Мадуро массово сбегают военные: количество дезертиров выросло до почти трех сотен". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

AFP

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США ввели новые санкции против приспешников Мадуро

Вчера, 21:18

Санкции коснулись четырех губернаторов, которые причастны к блокированию гумпомощи

Климкин на испанском языке обратился к Мадуро

Вчера, 00:42

МИД Украины требует от Николаса Мадуро прекратить насилие в Венесуэле

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Накануне выборов часть пенсионеров получит доплату в 2,5 тыс. грн

Названо имя "экс-министра ДНР", перешедшего на сторону Украины

Усику пообещали проломить голову за Лавру

Российский актер разразился истерикой из-за Томоса для Украины

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Вчера, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

Вчера, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

24 февраля, 07:51

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Брат Ани Лорак раскрыл подробности ее развода

Семь привычек, которые выдают людей, склонных к измене