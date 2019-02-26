От Мадуро массово сбегают военные: количество дезертиров выросло до почти трех сотен

Военные из Венесуэлы после столкновений с демонстрантами на границе дезертируют и просят помощи у Колумбии

От Мадуро массово сбегают военные: количество дезертиров выросло до почти трех сотен 2019-02-26T07:43:00+02:00 Другие страны Военные из Венесуэлы после столкновений с демонстрантами на границе дезертируют и просят помощи у Колумбии

















Число дезертировавших венесуэльских военных, которые укрываются в соседней Колумбии неумолимо растет. По официальным данным Минобороны Венесуэлы уже около 270 солдат и офицеров бежали от диктатуры Николаса Мадуро. Но количество дезертиров увеличивается. По неофициальным данным число дезертиров перевалило за 300, сообщает колумбийское миграционное ведомство.

Дезертировавшие полицейские и солдаты ищут защиты и помощи, поскольку 23 и 24 февраля противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось.

Переломный момент в венесуэльском кризисе: военные из Венесуэлы после столкновений с демонстрантами на границе дезертируют и просят помощи у Колумбии. Они заявляют о верности Гуайдо и готовы доставить гумпомощь вопреки приказам Мадуро. Вот что сейчас происходит в Венесуэле pic.twitter.com/PbL4WDW6S9 — DW на русском (@dw_russian) 23 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Напомним, что почти 5 тысяч венесуэльцев покидают родину ежедневно, а за границу выехали уже почти 3,5 миллиона человек. Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия – более 1,1 миллиона человек.

Сам Мадуро обвиняет США в намерении развязать войну в Южной Америке.

"Они пытаются породить кризис с целью политической эскалации, которая могла бы оправдать военное вторжение в Венесуэлу", – заявил глава страны в интервью американскому каналу ABC News.

По мнению Мадуро, США нацелены на венесуэльскую нефть, ради которой готовы "развязать войну". В Вашингтоне заявили о поддержке временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Ранее было известно о том, что 60 венесуэльских военнослужащих дезертировали и перешли через границу с этим латиноамериканским государством, приняв сторону оппозиции.

Напомним, что из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.

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