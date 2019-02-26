От Мадуро массово сбегают военные: количество дезертиров выросло до почти трех сотен
Военные из Венесуэлы после столкновений с демонстрантами на границе дезертируют и просят помощи у Колумбии
Число дезертировавших венесуэльских военных, которые укрываются в соседней Колумбии неумолимо растет. По официальным данным Минобороны Венесуэлы уже около 270 солдат и офицеров бежали от диктатуры Николаса Мадуро. Но количество дезертиров увеличивается. По неофициальным данным число дезертиров перевалило за 300, сообщает колумбийское миграционное ведомство.
Дезертировавшие полицейские и солдаты ищут защиты и помощи, поскольку 23 и 24 февраля противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось.
Переломный момент в венесуэльском кризисе: военные из Венесуэлы после столкновений с демонстрантами на границе дезертируют и просят помощи у Колумбии. Они заявляют о верности Гуайдо и готовы доставить гумпомощь вопреки приказам Мадуро. Вот что сейчас происходит в Венесуэле pic.twitter.com/PbL4WDW6S9— DW на русском (@dw_russian) 23 февраля 2019 г.
Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения.
Напомним, что почти 5 тысяч венесуэльцев покидают родину ежедневно, а за границу выехали уже почти 3,5 миллиона человек. Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия – более 1,1 миллиона человек.
Сам Мадуро обвиняет США в намерении развязать войну в Южной Америке.
"Они пытаются породить кризис с целью политической эскалации, которая могла бы оправдать военное вторжение в Венесуэлу", – заявил глава страны в интервью американскому каналу ABC News.
По мнению Мадуро, США нацелены на венесуэльскую нефть, ради которой готовы "развязать войну". В Вашингтоне заявили о поддержке временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Ранее было известно о том, что 60 венесуэльских военнослужащих дезертировали и перешли через границу с этим латиноамериканским государством, приняв сторону оппозиции.
Напомним, что из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.
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