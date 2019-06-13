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Палестинцы выпустили ракету по Израилю

13 июня, 23:28

Ракета попала в жилой дом, однако в момент удара в нем никого не было

Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Фото: REUTERS/Mohammed Salem.

Палестинцы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю, которая упала в израильском городе Сдерот. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

Ракета попала в жилой дом, однако в момент удара в нем никого не было.

В результате обстрела никто не пострадал.

В ночь на 13 июня истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземной структуре в военном лагере ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории радикалами в среду вечером.

Напомним, палестинские радикалы из сектора Газа с утра 4 мая выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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Тег Израиль, сектор Газа, ракета, Палестина

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Источники:

Интерфакс , ТАСС

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