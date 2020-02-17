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Паника и дефицит: в Гонконге вооруженные мужчины украли 600 рулонов туалетной бумаги

17 февраля, 10:29

Трое мужчин угрожали ножом сотруднику службы доставки, который разгружал товар

Туалетная бумага в дефиците в Гонкоге. REUTERS/S/ZWO

Туалетная бумага в дефиците в Гонкоге. REUTERS/S/ZWO

В Гонконге, где ранее выдвинули новую версию распространение коронавируса, вооруженные мужчины украли 600 рулонов туалетной бумаги на сумму 130 долл. Из-за паники вокруг вспышки нового коронавируса в регионе сейчас дефицит этого товара, сообщает BBC.

Инцидент произошел перед магазином. Трое мужчин угрожали ножом сотруднику службы доставки, который разгружал товар. Они украли у него 600 рулонов туалетной бумаги, стоимость которых составила 130 долл. Полиции удалось задержать двух злоумышленников и изъять часть похищенного товара.

Из-за паники вокруг коронавируса в регионе рис, макароны и предметы личной гигиены также стали дефицитным товаром.

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Напомним, власти Китая заявили, что им удастся нанести поражение смертельно опасному коронавирусу.

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Последние новости о том, как борется мир с коронавирусом – в нашем материале "Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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