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Пикап влетел в авто в Индии: девять человек погибли, 12 – пострадали

23 июля, 11:03

Пассажиры пикапа возвращались со свадебного торжества

Фото: Pixabay

По меньшей мере 9 человек погибли, еще 12 получили ранения в результате ДТП на севере Индии. Об этом сообщила местная полиция, передает Синьхуа. 

Авария произошла в понедельник поздно вечером возле деревни Хафизпур в районе Хапур в 536 км к северо-западу от города Лакхнау – административного центра штата Уттар-Прадеш.

По словам представителя полиции, автомобиль врезался в пикап, в результате 9 человек погибли, еще 12 пострадали. Среди погибших есть несколько детей.

По имеющейся информации, во время аварии пассажиры пикапа возвращались со свадебного торжества. Пострадавшие госпитализированы.

Полиция приступила к расследованию для выяснения причин аварии.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх выразил скорбь в связи с гибелью людей в ДТП.

Также мы писали, что по меньшей мере 32 человек погибли в прошлые сутки в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молний, вызванных мощными муссонными ливнями с грозами. 

Напомним, ранее мы писали, что восемь человек пострадали от удара молнии на пляже в американском штате Флорида. Один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое. Еще семь человек получили легкие ранения, угрозы их жизням нет.

Кроме того, в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации и оно сгорело. Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко. Также он отметил, что на первый взгляд, на восстановление сгоревшего здания необходимо 10 миллионов гривен.


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Тег ДТП, Индия, погибшие, столкновение

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