Жуткое ДТП в Индии унесло жизни девяти человек

Большинство погибших – местные студенты

На западе Индии столкнулись автофургон и грузовик. Жертвами аварии стали по меньшей мере девять человек, сообщают СМИ.

ДТП произошло в 20 километрах от города Пуна. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента. Отметим, что большинство погибших — студенты местных учебных заведений в возрасте от 19 до 23 лет.

Напомним, не так давно в городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 людей, еще 17 пассажиров получили травмы.

Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.

В частности, 1 июля в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. А 27 июня в этом же штате на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.

Кроме того, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы.

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