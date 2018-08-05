"Покушение" на Мадуро осудили лидер Сальвадора и экс-президент Гондураса

Санчес выразил полную солидарность с Венесуэлой, а Селайя подчеркнул о противостоянии Венесуэлы врагам социализма

Лидер Сальвадора Сальвадор Санчес и экс-президент Гондураса Мануэль Селайя осудили "покушение" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе.

"Я решительно осуждаю нападение на президента Николаса Мадуро. Выражаю полную солидарность с Боливарианской Республикой Венесуэла", – написал Санчес в "Твиттере".

Экс-президент Гондураса Мануэль Селайя в своем твите написал, что лидер Венесуэлы "стойко противостоит врагам социализма и Боливарианской революции".

Напомним, в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в столице страны. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в его причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента, назвав их безосновательными и абсурдными.



Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на президента Венесуэлы. По словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.

Также момент "покушения" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской был заснят на видео.



