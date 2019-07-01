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Полиция Гонконга освободила здание парламента

1 июля, 23:12

Полицейские смогли войти в здание, не встретив никакого сопротивления

Фото: AFP

Полиция Гонконга в результате агрессивной зачистки освободила здание Законодательного совета от протестующих.

Как сообщает AFP, демонстранты покинули здание в то время, как сотрудники полиции распылили слезоточивый газ в толпу на улице и применяли дубинки.

В конце концов, полицейские смогли войти в здание, не встретив никакого сопротивления. Внутри оставались только около двух десятков журналистов.

По данным корреспондента CNN, полиция блокирует дороги, чтобы вынудить протестующих покинуть район. Возле здания Законодательного совета находятся"сотни полицейских".

Полиция позволила протестующим провести весь день в этом районе, прежде чем подавить протест "невероятно быстро" и с "силой и агрессией", сообщил корреспондент.

Ранее полиция Гонконга предупредила, что вмешается в ситуацию, если протестующие сами не покинут здание местного законодательного совета, которое они заняли ранее в понедельник. Участники протестных акций разбили стекла и нанесли граффити с различными лозунгами на стены.


Городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного – высшего – уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Напомним, что в Гонконге массовыми протестами отмечают 22 года с тех пор, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая. Утром митингующие перекрыли несколько автомагистралей, полиция разгоняла людей дубинками и слезоточивым газом.

Участиники протеста выступают против притеснения демократических прав и попыток принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай

 Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконка в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.


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Тег протесты, парламент, полиция, гонконг, разгон

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