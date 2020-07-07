"Сделка века" сорвалась: будет ли новый конфликт на Ближнем Востоке

1 июля 2020 года Израиль в рамках реализации "сделки века" планировал начать аннексию части западного берега реки Иордан. Дата была озвучена премьер-министром Беньямином Нетаньяху загодя. К ней готовились израильтяне. К ней готовились палестинцы, отказавшиеся идти на урегулирование конфликта по плану Трампа-Нетаньяху. К ней готовился мир, не признавший односторонние (то есть без участия палестинцев) договоренности. В самый последний момент Тель-Авив притормозил с аннексией. Почему, надолго ли, а главное, что будет, если Израиль все же возьмется за реализацию "сделки века" – разбирался сайт "Сегодня".

"Cделка века"

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Выяснять, кто имеет больше исторических прав на спорные территории Западного берега и на Иерусалим – дело многотрудное даже для историков. Палестинцы приводят на этот счет свои веские аргументы. Израильтяне – свои, не менее веские. По существующему международному праву, Западный берег является территорией, оккупированной Израилем. Этот статус закреплен за Западным Берегом резолюцией ООН еще в 1967 году, после он неоднократно подтверждался/упоминался в других документах Организации Объединенных Наций. Голосование Украины за одну из таких резолюций в 2016 году даже вызвало небольшой международный скандал между странами. Кстати, подавляющее большинство стран мира (Украина в том числе) не признают и статус Иерусалима как столицы Израиля.

Логика такой позиции мировой общественности основана на все тех же международных договоренностях. Значительная часть территории Западного берега, по плану ООН 1947 года, должна была отойти арабскому государству.

Западный Берег реки Иордан – территория изначально международными договоренностями предназначенная для создания государства Палестина / Фото: Central Intelligence Agency, CIA

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Однако вскоре эти земли оккупировала Иордания (которая тоже приводила "железные" аргументы насчет "исконно иорданской земли"). Затем их отбил для себя Израиль. В общем, войны и интифады за клочок (территория Западного берега в полтора раза меньше территории самой маленькой области Украины – Черновицкой) не самой плодородной в мире земли велись на протяжении многих десятков лет. И поутихли (и то временно и относительно) лишь в начале девяностых годов прошлого века. Когда лидеры Израиля и Палестины Ицхак Рабин и Ясир Арафат под присмотром и при активном содействии США начали договариваться. Тогда в Осло были заключены соглашения, которые и сегодня считаются в мире ключевыми для начала улаживания конфликта. Сторонам пришлось пойти на значительные уступки (например, Израиль согласился с созданием Палестинской национальной администрации, Организация освобождения Палестины признала право государства Израиль на существование, и т.д). И, хотя договоренности не сработали в полной мере, именно сегодня на них ссылается мировое сообщество, отказывая плану Трампа в признании.

"Почему договоренности в Осло были прорывными? Потому что благодаря им весь арабский мир признал право Израиля на существование. И это обеспечивало хотя и шаткий, но все же баланс в регионе и надежду на окончательное мирное урегулирование. Сейчас же, когда Палестина заявила, что они могут выйти из каких-либо договоренностей, это означает, что ситуация обнуляется. Это открывает ящик Пандоры для возобновления арабо-израильского противостояния", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Аннексия вместо оккупации

Согласно договоренностям в Осло, территория Западного берега делилась на зоны, управляемые либо израильской стороной, либо палестинской, либо совместно. По плану Трампа, значительная часть территорий, которые сегодня и так контролируются Израилем, должны были отойти этому государству. И здесь есть нюанс: де-юре эти территории считаются сегодня оккупированными Тель-Авивом. Со всеми вытекающими из международного законодательства последствиями. Дело в том, что международное законодательство достаточно жестко очерчивает "границы допустимого" для оккупантов. В многочисленных правовых актах выписаны требования по соблюдению прав человека, защите гражданского населения и так далее. Де-юре на оккупированной территории должны действовать законы оккупированного государства. Согласно четвертой Женевской конвенции, оккупирующее государство не может перемещать на оккупированную территорию часть своего гражданского населения (а следовательно, израильские поселения здесь незаконны).

План Трампа предлагал фактическую легализацию существующего статус-кво. И, по большому счету, он имел некоторые шансы на успех (удалось же Вашингтону в 90-е провернуть "невероятные" соглашения в Осло). Но только в том случае, если нынешний американский президент был бы дипломатом. Но стиль Трампа в международной политике, как успели уже убедиться многие союзники и оппоненты США, – "продавливать" необходимые решения. С палестинцами номер не прошел.

"Сделка века". Так после ее реализации должна, по задумке авторов, выглядеть территория Палестины (на карте отмечена зеленым цветом). На территории Западного берега "легализуются" израильские поселения. Столица Израиля – Иерусалим / Фото: Официальный сайт Администрации президента США

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Для того, чтобы сказать "нет", палестинцам хватило несколько часов изучения плана. Евросоюз, воспринявший документ с оптимистичной осторожностью, после ответа лидера палестинцев Махмуда Аббаса занял верную, с точки зрения международного права, позицию: любой план можно реализовать в случае согласия обеих сторон. И категорически не стоит этого делать в одностороннем порядке. Потому как в таком случае порицаемая международным правом оккупация сменится неприемлемой в принципе аннексией.

Израиль готов действовать

Тем не менее, Израиль, который ради "сделки века" пошел на уступки, готов был реализовать план Трампа именно в одностороннем порядке. Нетаньяху и часть истеблишмента видят исторический шанс для государства именно сейчас разрубить "гордиев узел" проблем в регионе. Логика действий такова: мы берем то, что нам полагается согласно плану (и не больше), и даем возможность палестинцам взять то, что полагается им. Такая себе реализация явочным порядком.

Израиль на протяжении десятков лет неоднократно шел на уступки по вопросу урегулирования конфликта, многократно добровольно уходил с завоеванных им территорий, в 2005-м вывел из сектора Газа собственные поселения в рамках плана по "одностороннему размежеванию" и т.д.

"Израиль очень часто, как по мне, несправедливо обвиняют в агрессии против арабского мира. Забывая, что это государство все территории, которые захватывало в результате войн, в итоге добровольно покидало. Вспомним Синайский полуостров, вспомним Ливан, много других территорий – Израиль оттуда уходил ради мирного процесса", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Александр Мусиенко.

При этом все эти "шаги навстречу", как правило, не вызывали ответной реакции палестинцев, а террористическими организациями вообще воспринимались в качестве слабости. Снова-таки, для Тель-Авива вопрос контроля над данными территориями – это вопрос прежде всего безопасности. Но с другой стороны – те же договоренности в Осло показали, что прогресса в урегулировании можно достичь и методом переговоров. Нужно лишь время и правильный подход.

Почему Израиль и США отступили

Как бы там ни было, 1 июля Израиль планировал начать реализацию "сделки века" в одностороннем порядке. Что, по меркам международного права, называется аннексией. Однако этого не случилось.

"В Израиле и Штатах пока не приняли окончательного решения. Процесс был запущен. Но в какое-то время они дали по тормозам. Во-первых, в США и Израиле поняли, что подобная аннексия может иметь непредсказуемые последствия на палестинских территориях. Палестинцы могут, например, начать новую интифаду, сделав жизнь Израиля довольно сложной", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

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По его словам, в США изначально не было единства по этому вопросу.

"Сделка была пролоббирована конкретными людьми, произраильскими политиками. И самим Дональдом Трампом, который поверил в успех всего этого. Но значительная часть истеблишмента не воспринимает эту сделку, они не понимают, зачем она нужна сейчас, и считают, что это опасно. Сейчас между этими двумя группами возобновилась борьба, и Израилю "зеленого света" не дают", – отмечает Илья Куса.

Кроме того, по мнению эксперта, на позицию США повлияли выборы. В команде Трампа задумались над тем, что среди его базового электората есть большие группы, которые не одобрят аннексии – еврейская община, евангельские христиане. А следовательно, накануне выборов Трамп может потерять этот электорат.

"Естественно, Израиль без отмашки США ничего начать не может. Аннексия – сама по себе нарушение международного права. А когда при этом у тебя нет поддержки главного союзника и ты рискуешь попасть в международную изоляцию, кто на это пойдет?" – говорит Илья Куса.

Наконец, по его словам, в самом Израиле нет единства по этому вопросу.

"Партнеры Нетаньяху по коалиции не согласны с планом – аннексировать 30% Западного берега и Иорданскую долину. Склоняясь к тому, что если вести речь об аннексии, стоит аннексировать лишь небольшую часть территорий, максимально растянув при этом процесс. Многие не понимают, зачем спешить с аннексией, если и так куча проблем: коронавирус, экономика и так далее. Кроме потенциальной изоляции аннексия ничего Израилю не дает. По большому счету, она интересна только узкому кругу лиц. Большинство же опасается, что аннексия поставит под угрозу стабильность и безопасность государства. Что загнанные в угол палестинцы могут взяться за оружие", – говорит Илья Куса.

Мир против

Определенную роль в том, что вопрос аннексии был отложен, наверняка сыграла и жесткая международная реакция. Так, пока представительная американская делегация в Иерусалиме решала вместе с израильтянами, что делать 1 июля, свое мнение по данному поводу Израилю поспешили довести целый ряд мировых лидеров. В частности, премьер Великобритании Борис Джонсон в статье для одной из израильских газет отметил, что аннексия будет нарушением международного права. И что "сделка века" не отвечает долгосрочным интересам Израиля.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в специальном заявлении отметила, что точные последствия аннексии невозможно предсказать. Однако, по ее мнению, они могут быть катастрофическими для всего региона.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель отметил, что аннексия Западного берега неприемлема, поскольку противоречит нормам международного права. По его словам, односторонние шаги Израиля "затронут нынешние тесные связи между Тель-Авивом и странами ЕС". Решительно призвали Израиль воздержаться от аннексии и Франция с Германией.

Большой войны не будет

Впрочем, уверенности в том, что Израиль отказался от планов аннексии вообще, а не на время, нет. Как и понимания дальнейших шагов израильтян.

"Сложно представить, как будут развиваться события завтра или через неделю. Нужно следить. Я не исключаю, что если и будет аннексия, то маленькой части. Тем не менее все равно это может вызвать резкую реакцию палестинцев. Реализация "сделки" в одностороннем порядке разрушает договоренности, достигнутые в Осло. Палестинцы в таком случае могут сказать, что отказываются вести какие-либо переговоры. В общем, это будет точка невозврата", – говорит Илья Куса.

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa//Mohammed Salem

В свою очередь, Александр Мусиенко отмечает, что, по его мнению, Израилю разумнее всего было бы пойти на новые переговоры.

"Учитывая, сколько сил было потрачено целыми поколениями политиков, в том числе американских, на урегулирование конфликта, мне кажется, нынешние решения руководства Израиля и США недальновидны. Единственным правильным решением было бы говорить о новом раунде переговоров. И я склоняюсь к тому, что все же Израиль пойдет на них. А нынешние маневры – не что иное, как попытка получить лучшие условия на этих переговорах. Главное при этом – не перейти черту, за которой война", – говорит эксперт.

Если же все же на Западном берегу "вспыхнет", эксперты практически исключают серьезное вовлечение в конфликт соседних государств, что могло бы существенно дестабилизировать ситуацию в регионе, повлиять на цены на нефть и так далее.

"Максимум, на что может пойти Иордания, – разорвать мирный договор с Израилем. Объявлять и вести войну у них нет ресурсов. Будут идти в фарватере Европейского Союза и пытаться остановить Израиль дипломатическими методами. Турция и Иран поддерживают палестинцев, но я не могу сказать, насколько они готовы вмешиваться напрямую. Если будет большой конфликт, возможно, Иран поможет палестинцам оружием и финансами. Турция вряд ли – им выгоднее договариваться с Израилем. В любом случае никакой арабской антиизраильской коалиции, готовой вести военные действия с Израилем за Палестину, сегодня не будет. Все это осталось в прошлом. Но в общем все будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт, и от его масштаба", – говорит Илья Куса.

По словам Александра Мусиенко, даже в случае аннексии Западного берега и вооруженного палестино-израильского конфликта "общеарабской интифады" против Израиля не будет.

"Турция может поддержать морально – заявлениями. Несмотря на риторику, они все же будут ориентироваться на позицию США. Иран, конечно, может поддержать палестинцев, но тоже, думаю, скорее, символично. А в целом такого объединения арабского мира, которое было, когда арабы воевали с Израилем в прошлом веке, не будет. Большинство арабских стран поддерживают мир с Израилем. И все понимают, что новая глобальная конфронтация – это возврат в прошлое, это тупик", – подытожил Александр Мусиенко.

Подробнее о "сделке века" Трампа смотрите в сюжете "Сегодня":

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