Помпео заявил, что Иран готов к переговорам о своей ракетной программе

Трамп отметил, что США не стремятся к смене режима в Иране

Фото: AFP

Власти Ирана готовы вести с США переговоры о своей ракетной программе, заявил во вторник журналистам госсекретарь Майкл Помпео на заседании правительства США под председательством президента Дональда Трампа в Белом доме. Трансляцию совещания вели американские новостные телекомпании

"Впервые Иран заявил, что готов вести переговоры по своей ракетной программе", — сказал шеф американской дипломатии. "Они хотят поговорить, и мы посмотрим, что произойдет", — подчеркнул в ответ глава вашингтонской администрации.

Трамп отметил, что США "не стремятся к смене режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы они ушли из Йемена", — указал американский лидер. Глава государства заявил, что в ситуации вокруг Ирана "достигнуты огромные успехи". Он не пояснил, о каких конкретно достижениях идет речь.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

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