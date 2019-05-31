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После американских пошлин Мексика готова поддерживать своих и иностранных мигрантов

31 мая, 23:59

Все мигранты заслуживают уважения и понимания, – считает президент Мексики

Власти Мексики будут и дальше поддерживать мигрантов, несмотря на угрозы экономического характера со стороны США. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. – пишет Universal.

"Мы всегда будем защищать наших земляков-мигрантов и не только мексиканских мигрантов, а всех, кто вынужден уезжать в другие страны. Они уходят, потому что у них нет возможности работать или из-за того, что там, откуда они, очень небезопасно, все мигранты заслуживают нашего уважения и понимания, того, чтобы им по-братски протягивали руку", – добавил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. По его словам, такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что вылетает в Вашингтон, чтобы начать переговоры с властями соседнего государства. Он также отметил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост употребления наркотиков в США.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысяч человек только за первый квартал.

9 ноября 2018 года Дональд Трамп подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа была названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.


Напомним, Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих для оказания не связанной с правоохранительными функциями помощи сотрудникам министерства внутренней безопасности (МВБ) на границе с Мексикой.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены создавать препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, США, мигранты, пошлины

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Источник:

ТАСС

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