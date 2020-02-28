После авиаудара Турция считает сирийские войска вражескими целями

Турция приняла решение считать вражескими целями сирийские войска после того, кактурецкие военные попали под обстрел в Идлибе. Об этом сообщил пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Турция теперь признает всех военных режима президента Сирии Башара Асада вражескими целями", — пишет газета "Сабах".

Он добавил, что "миграционная политика Турции остается неизменной, однако Анкара более не способна сдерживать поток сирийских беженцев в Европу". Ранее Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

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Ранее сообщалось, что число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 29 человек. Ранения получили 36 солдат. Им продолжают оказывать медицинскую помощь.

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Также турецкие военные наносят удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел солдат ВС Турции в Идлибе.

Видео: Reuters

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