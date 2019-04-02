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После массовых отключений света, в Венесуэле объявили о возобновлении занятий в школах

Сегодня, 05:25

Со среды в Венесуэле возобновятся занятия в школах, лицеях, вузах

Николас Мадуро
Николас Мадуро. Фото: AFP
После массовых отключений света, в Венесуэле объявили о возобновлении занятий в школах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/952/7c0/5c79527c0c028.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/952/7c0/5c79527c0c028.jpg Другие страны Со среды в Венесуэле возобновятся занятия в школах, лицеях, вузах

Занятия в учебных заведениях, приостановленные из-за проблем с электроснабжением в Венесуэле, возобновятся в среду. Об этом сообщил в понедельник президент республики Николас Мадуро.

"Со среды возобновятся занятия в школах, лицеях, вузах. Процесс будет идти постепенно", — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в приложении "Перископ".

Отключения происходят в 20 из 23 штатах страны. В понедельник в стране принят 30-дневный план электроснабжения. Власти постараются обеспечить бесперебойную подачу воды и экономить электроэнергию. Для этого отменят занятия в школах и сильно сократят рабочий день в государственных учреждениях.

За последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. 

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на этой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества.

После пятничного блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, учеба, Мадуро, блэкаут

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Источник:

ТАСС

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