После ночи хаоса аэропорт Гонконга возобновил работу

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Администрация Международного аэропорта Гонконга возобновила работу аэропорта, который не работал с тех пор, как терминал захватили демонстранты.

Об этом сообщает BBC.

"Аэропорт Гонконга возобновил деятельность в обычном режиме после ночи хаоса, в течение которой протестующие вступали в столкновения с полицией", - говорится в сообщении.

Были отменены сотни рейсов. Утром в среду рейсы выполняются по расписанию, хотя согласно табло некоторые из них все еще указаны как отсроченные или отмененные.

Накануне администрация аэропорта заявила, что получила судебный запрет протестующим занимать помещения терминала. Реклама Читайте также: Массовые протесты в Гонконге привели к транспортному коллапсу

Как известно, в Гонконге уже два месяца продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек.

В течение последних нескольких дней протестов полиция арестовала по меньшей мере 149 демонстрантов.

Полиция во вторник вечером применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов в аэропорту, которые удерживали двух человек, обвиняя их в принадлежности к "агентам материкового Китая".

По сообщению местных властей, в ходе столкновений полиция задержала пятерых радикалов, двое стражей порядка были госпитализированы. Между тем администрация аэропорта Гонконга добилась получения судебного ордера, который разрешает выдворять демонстрантов из терминала.

Напомним, что продолжающиеся массовые демонстрации в аэропорту Гонконга серьезно нарушили его работу. Из-за огромного скопления протестующих в залах прилета и отлета во вторник были отменены свыше 300 рейсов.

Добавим, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году, Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок и стал одним из финансовых центров не только Азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшим улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконга в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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