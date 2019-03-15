После обстрела Теаль-Авива сирены воздушной тревоги звучат в граничащих с Газой районах
Сирены ПВО сработали в региональном совете Эшколь.
Сирены воздушной тревоги звучат в граничащих с сектором Газа районах Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила армия обороны Израиля.
"Сирены воздушной тревоги звучат в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев", — говорится в сообщении.
Ранее в армии сообщили, что сирены ПВО сработали в региональном совете Эшколь. Это произошло вследствие неудачного запуска ракеты из сектора Газа по территории Израиля. "Эта ракета, судя по всему, упала на территории сектора Газа", — указали в пресс-службе.
Напомним, что в четверг вечером из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные. В армии также отметили, что система ПВО "Железный купол" не перехватывала ракету над Тель-Авивом.
Напомним, что ранее израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.
Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.
В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.
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