После обстрела Теаль-Авива сирены воздушной тревоги звучат в граничащих с Газой районах

Сирены ПВО сработали в региональном совете Эшколь.

Фото: Pixabay

После обстрела Теаль-Авива сирены воздушной тревоги звучат в граничащих с Газой районах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b03/b0a/5c8b03b0a3795.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b03/b0a/5c8b03b0a3795.jpg 2019-03-15T03:46:51+02:00 Другие страны Сирены ПВО сработали в региональном совете Эшколь.

Сирены воздушной тревоги звучат в граничащих с сектором Газа районах Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила армия обороны Израиля.

"Сирены воздушной тревоги звучат в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев", — говорится в сообщении.

Ранее в армии сообщили, что сирены ПВО сработали в региональном совете Эшколь. Это произошло вследствие неудачного запуска ракеты из сектора Газа по территории Израиля. "Эта ракета, судя по всему, упала на территории сектора Газа", — указали в пресс-службе.

Напомним, что в четверг вечером из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные. В армии также отметили, что система ПВО "Железный купол" не перехватывала ракету над Тель-Авивом.

Напомним, что ранее израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.