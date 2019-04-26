После серии терактов мечети на Шри-Ланке охраняют около 10 тысяч солдат

Местные власти опасаются возможных терактов

В Шри-Ланке задержаны 40 подозреваемых в подготовке терактов. Фото: AFP

На Шри-Ланке после серии терактов мечети и другие религиозные места на островном государстве охраняют около 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщают СМИ.

Это связано с тем, что власти опасаются возможных терактов после воскресных взрывов. Кроме того, накануне министр мусульманских религиозных дел Шри-Ланки Абдул Халим Мохамед Хашим призвал последователей ислама не идти сегодня на традиционную пятничную молитву в мечети, а провести ее дома. Кардинал Малколм Ранджит, в свою очередь, призвал и христианских священников пока не проводить мессы до улучшения ситуации.

Тем временем, число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 60 человек.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " После серии терактов мечети на Шри-Ланке охраняют около 10 тысяч солдат". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"