После взрыва в Ливане от полученных ран умерла жена посла Нидерландов

Женщина была ранена, когда находилась в гостиной своего дома

После взрыва в Ливане от полученных ранений умерла жена посла Нидерландов. 55-летняя Хедвиг Уолтманс-Мольер была травмирована, когда стояла рядом со своим мужем Яном Уолтмансом в гостиной их дома.

Как сообщает Reuters, взрывная волна нанесла значительный ущерб посольству Нидерландов, были ранены еще четыре человека, связанные с этим дипломатическим ведомством.

Напомним, ранее губернатор Бейрута назвал ущерб от взрыва колоссальным и заявил, что последствия взрыва оцениваются в 3-5 млрд долларов, притом что ВВП всего Ливана составляет около 57 млрд долларов.

Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

Стоит добавить, что после взрыва из-за переполненности местных больниц в Бейруте произошла рекордная вспышка коронавируса. Директор больницы при Университете имени Рафика Харири отметил, что в ближайшие 10-15 дней в Ливане может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом ввиду переполненности больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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