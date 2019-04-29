Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Правительство Ливии санкционировало арест более 60 полевых командиров армии Хафтара

29 апреля, 02:44

Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи

Фото: AFP

Признанное международным сообществом ливийское правительство национального единства санкционировало арест 64-х полевых командиров "Ливийской национальной армии" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.

Председатель правительства Фаиз Сарадж в воскресенье, 28 апреля, дал соответствующее распоряжение военной прокуратуре страны, передает DW со ссылкой на агентство dpa.

Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи. В списке лиц, которые разыскиваются, – два сына генерала Хафтара и высшее командование ЛПА.

Ранее правительство Ливии распорядилось арестовать самого Хафтара.

Напомним, в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хатар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.


На этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

По меньшей мере 254 человек погибли, более 1,2 тыс. получили ранения в результате боевых действий окрестностях Триполи. Об этом сообщило ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Ливия, армия, арест, правительство, Триполи, командир

Вы сейчас просматриваете новость " Правительство Ливии санкционировало арест более 60 полевых командиров армии Хафтара". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ливии похитили заместителя министра обороны

24 апреля, 02:01

Похищение произошло еще в понедельник вечером

Ливийская национальная армия начала вторую фазу наступления на Триполи

23 апреля, 01:24

Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара

Боевые действия в Ливии: в боях за Триполи погибли более 250 человек

22 апреля, 01:52

Медицинские бригады ВОЗ проводят десятки операций в местных больницах

Боевые действия в Ливии: в боях за Триполи погибли 220 человек

20 апреля, 16:15

Среди погибших, по данным ВОЗ, были врачи, женщины и дети

В Ливии прошли массовые протесты с требованием наказать Хафтара как военного преступника

20 апреля, 11:26

Люди хотят привлечь Хафтара к ответственности за бомбардировку населенных пунктов

Совбез ООН не может согласовать текст резолюции по Ливии

19 апреля, 00:47

Против документа в его нынешнем виде выступила американская делегация

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Назван самый полезный суп

Боец ВСУ чудом выжил после выстрела снайпера

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Дебютный бой Усика против Такама в супертяжелом весе

Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе

Копия мамы. Максим Матвеев показал фото 6-летнего сына

Замена Болту: 7-летний бегун из США бьет спринтерские рекорды

Шоу Тутберидзе у зрителей вызвало восторг и гнев

Как определить износ зимних шин?

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 самых жутких и странных существ на планете

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Вчера, 07:00

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Туристов в отелях «все включено» в Турции попросят доедать все