Правительство Ливии санкционировало арест более 60 полевых командиров армии Хафтара

Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи

Фото: AFP

Признанное международным сообществом ливийское правительство национального единства санкционировало арест 64-х полевых командиров "Ливийской национальной армии" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.

Председатель правительства Фаиз Сарадж в воскресенье, 28 апреля, дал соответствующее распоряжение военной прокуратуре страны, передает DW со ссылкой на агентство dpa.

Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи. В списке лиц, которые разыскиваются, – два сына генерала Хафтара и высшее командование ЛПА.

Ранее правительство Ливии распорядилось арестовать самого Хафтара.

Напомним, в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хатар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.

На этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

По меньшей мере 254 человек погибли, более 1,2 тыс. получили ранения в результате боевых действий окрестностях Триполи. Об этом сообщило ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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