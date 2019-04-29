Правительство Ливии санкционировало арест более 60 полевых командиров армии Хафтара
Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи
Признанное международным сообществом ливийское правительство национального единства санкционировало арест 64-х полевых командиров "Ливийской национальной армии" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.
Председатель правительства Фаиз Сарадж в воскресенье, 28 апреля, дал соответствующее распоряжение военной прокуратуре страны, передает DW со ссылкой на агентство dpa.
Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи. В списке лиц, которые разыскиваются, – два сына генерала Хафтара и высшее командование ЛПА.
Ранее правительство Ливии распорядилось арестовать самого Хафтара.
Напомним, в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.
4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хатар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.
На этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.
По меньшей мере 254 человек погибли, более 1,2 тыс. получили ранения в результате боевых действий окрестностях Триполи. Об этом сообщило ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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